Уставной капитал АО «Поручитель» сформирован в порядке софинансирования из средств федерального и областного бюджетов. Он составляет около 454,5 млн. рублей, из которых 363 млн. выделено на программу предоставления поручительств субъектам малого и среднего бизнеса, более 91 млн. – на программу предоставления микрозаймов.

В 2017 году по инициативе губернатора на развитие микрофинансирования дополнительно выделено около 50 млн. рублей. По сравнению с прошлым годом сумма выданных займов увеличилась на 30%, а портфель действующих займов – на 39%.

Сумма выданных поручительств увеличилась на 67,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило привлечь в регион на 41,5% больше кредитных ресурсов.

«1 рубль средств, вложенных государством в капитал фонда, превращается в 3-4 рубля кредитов для малого бизнеса только за один цикл. Это говорит о том, что АО «Поручитель» - эффективный и действенный механизм поддержки предпринимательства», - отметил Иван Белозерцев

«Если показатели работы улучшаются, нужно думать, в каком направлении работать, чтобы в следующем году претендовать на выделение из федерального бюджета дополнительных средств для «Поручителя». Нужно строить работу, исходя из ситуации, меняя в соответствии с ней условия финансирования», - подчеркнул глава региона.

«Нужно развивать фонд для поддержки малого и среднего бизнеса, помогать тем, кто создает новые рабочие места и делает это быстро», - резюмировал губернатор.