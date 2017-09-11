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В 2017 году по инициативе губернатора на развитие микрофинансирования дополнительно выделено около 50 млн. рублей
Сегодня в Пензе
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Уставной капитал АО «Поручитель» сформирован в порядке софинансирования из средств федерального и областного бюджетов. Он составляет около 454,5 млн. рублей, из которых 363 млн. выделено на программу предоставления поручительств субъектам малого и среднего бизнеса, более 91 млн. – на программу предоставления микрозаймов. В 2017 году по инициативе губернатора на развитие микрофинансирования дополнительно выделено около 50 млн. рублей. По сравнению с прошлым годом сумма выданных займов увеличилась на 30%, а портфель действующих займов – на 39%. Сумма выданных поручительств увеличилась на 67,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило привлечь в регион на 41,5% больше кредитных ресурсов. «1 рубль средств, вложенных государством в капитал фонда, превращается в 3-4 рубля кредитов для малого бизнеса только за один цикл. Это говорит о том, что АО «Поручитель» - эффективный и действенный механизм поддержки предпринимательства», - отметил Иван Белозерцев «Если показатели работы улучшаются, нужно думать, в каком направлении работать, чтобы в следующем году претендовать на выделение из федерального бюджета дополнительных средств для «Поручителя». Нужно строить работу, исходя из ситуации, меняя в соответствии с ней условия финансирования», - подчеркнул глава региона. «Нужно развивать фонд для поддержки малого и среднего бизнеса, помогать тем, кто создает новые рабочие места и делает это быстро», - резюмировал губернатор.
Уставной капитал АО «Поручитель» сформирован в порядке софинансирования из средств федерального и областного бюджетов. Он составляет около 454,5 млн. рублей, из которых 363 млн. выделено на программу предоставления поручительств субъектам малого и среднего бизнеса, более 91 млн. – на программу предоставления микрозаймов.
В 2017 году по инициативе губернатора на развитие микрофинансирования дополнительно выделено около 50 млн. рублей. По сравнению с прошлым годом сумма выданных займов увеличилась на 30%, а портфель действующих займов – на 39%.
Сумма выданных поручительств увеличилась на 67,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило привлечь в регион на 41,5% больше кредитных ресурсов.
«1 рубль средств, вложенных государством в капитал фонда, превращается в 3-4 рубля кредитов для малого бизнеса только за один цикл. Это говорит о том, что АО «Поручитель» - эффективный и действенный механизм поддержки предпринимательства», - отметил Иван Белозерцев
«Если показатели работы улучшаются, нужно думать, в каком направлении работать, чтобы в следующем году претендовать на выделение из федерального бюджета дополнительных средств для «Поручителя». Нужно строить работу, исходя из ситуации, меняя в соответствии с ней условия финансирования», - подчеркнул глава региона.
«Нужно развивать фонд для поддержки малого и среднего бизнеса, помогать тем, кто создает новые рабочие места и делает это быстро», - резюмировал губернатор.
Новость: Правительство Пензенской области 11 2017
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