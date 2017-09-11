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 Понедельник, 11 сентября 2017
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Об очередной вспышке нодулярного дерматита крупного рогатого скота в Саратовской области
Сегодня в Пензе
 

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует о выявлении 31 августа 2017 года у крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, расположенных по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, п.Гореловский, п.Тимонин, р.п.Дергачи, клинических признаков узелкового (нодулярного) дерматита.

При проведении лабораторных исследований образцов биологического материала (в пробах крови) в ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» получен следующий результат: выявлен генетический материал возбудителя нодулярного дерматита крупного рогатого скота (результат исследования по экспертизе №п-1574 от 31.08.2017 года, №п-1575 от 31.08.2017 года, №п-1576 от 31.08.2017 года.).

Поголовье крупного рогатого скота в п.Гореловский Дергачевского района составляет 69 голов, в очаге инфекции 15 голов, заболела одна голова; в п.Тимонин Дергачевского района составляет 693 головы, в очаге инфекции 5 голов, заболела одна голова; в р.п.Дергачи составляет 377 голов, в очаге инфекции 4 головы, заболела одна голова.

Приказом Управления ветеринарии Правительства Саратовской области установлены ограничительные мероприятия (карантин). В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очага инфекции. Проводится вакцинация восприимчивого поголовья в пределах Дергачевского района и другие необходимые мероприятия, направленные на предотвращение распространения болезни.

Владельцам крупного рогатого скота необходимо соблюдать все ветеринарно-санитарные правила. В случае возникновения недомогания у ваших питомцев необходимо незамедлительно обратиться в ветеринарную службу.

Основными симптомами являются - при острой форме в начальной стадии болезни после повышения температуры тела до 40°С у животного происходит снижение аппетита, появляется слезотечение, серозно-слизистые выделения из носа. Через 48 часов на коже шеи, груди, живота, паха, конечностей, головы, вымени образуются плотные круглые или несколько вытянутые узелки с плотной поверхностью, диаметром 0,5-7 см, высотой до 0,5 см. Число узелков колеблется от десяти до нескольких сотен. Их легко прощупать, и они более заметны у животных с короткой шерстью, гладкой, на бесшерстных или слабо покрытых шерстью участках. Иногда узелки сливаются; при тяжелой форме отмечается длительная лихорадка, потеря аппетита, исхудание животного. Узелки прощупываются по всему туловищу, отмечаем сильное поражение органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. На слизистой оболочке образуются плоские круглые эрозии и серовато-желтые некротические бляшки. В дальнейшем отмечают их нагноение изъязвления. На веках появляются эрозии и язвочки, роговица мутнеет, наступает частичная или полная слепота. Изо рта выделяется густая тягучая слюна, из носа – гнойная слизь со зловонным запахом. Если изъязвления в дыхательных путях сопровождаются выраженным отеком, то животное нередко погибает от удушья.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 11 2017
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