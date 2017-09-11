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 Понедельник, 11 сентября 2017
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Спартакиада трудящихся
Сегодня в Пензе
 
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Спартакиада трудовых коллективов Пензенской области собрала под своими знаменами людей разных профессий и возрастов. Все они ненадолго стали спортсменами. Даже несмотря на капризы погоды.

«В трудовых коллективах все больше и больше людей занимается физической культурой и спортом. А спорт – это жизнь, это здоровье, это общение», - отметил Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев.

Участие в соревнованиях приняли 30 команд со всей Пензенской области, которые были разделены на две группы. Более 1200 спортсменов состязались в легкой атлетике, плавании, футболе, семейных соревнованиях и других видах.

«Мы принимаем участие в соревнованиях спортивных семей. Они включают в себя туристическую полосу, легкоатлетическую эстафету и настольный теннис. Постоянно занимались с ребенком, бегали, собирали палатку», - рассказала семья Фалейчик, участники соревнований.

Для участников спартакиада не прошла бесследно. Они отметили, что соревнования полезны как для каждого из них в частности, так и в целом для коллектива.

«Укрепляют физическое состояние человека, подготавливают к спортивным мероприятиям. Чувствуется командный дух коллектива, люди готовятся, стремятся, общаются, проводят больше времени вместе на тренировках», - отметил Денис Цыганков, председатель регионального отделения Всероссийской федерации гиревого спорта Пензенской области.

Лучшими трудовым коллективом признаны представители ОАО «Пензадизельмаш». Победу среди команд муниципальных образований одержали пензенские спортсмены. По итогам Спартакиады будет сформирована сборная Сурского края, которая представит регион на всероссийских соревнованиях в Чебоксарах.

Новость: Петр Голубев 11 2017
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