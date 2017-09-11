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Прием граждан
Сегодня в Пензе
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В рамках единого дня приема граждан, жители Пензы смогли задать свои вопросы представителям власти. К главе города Валерию Савельеву обратилась жительница дома №40 по улице Московской.
Вера Александровна попросила отремонтировать фасады входных групп и установить ограждение вокруг мусорных контейнеров. Несмотря на то, что в доме уже приступили к ремонту, у горожан остаются нерешенные проблемы. Жители просят восстановить подпорную стенку.
«Давайте посмотрим, что мы можем сделать с этой стенкой. Гранит не положим, но воспользуемся декоративной штукатуркой. Вариант экономичный и смотрится неплохо», - отметил Валерий Савельев, глава города Пензы.
В центре культуры и досуга прием провела Вера Фейгина. Обратились к ней не художники и музыканты, а врачи с просьбой организовать торжественную презентацию книги стихов их коллеги, а также поэтессы Ларисы Комлевой.
«Все обратившиеся получили ответ. Мне очень радостно, что удалось помочь. Отрасль культуры, я думаю, будет систематически проводить такие приемы», - подчеркнула Вера Фейгина, начальник управления культуры города Пензы.
Презентация книги состоится 21 октября в киноконцертном зале «Октябрь».
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