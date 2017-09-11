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 Понедельник, 11 сентября 2017
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В Пензе состоится семинар по охране окружающей среды на территории Пензенской области
Сегодня в Пензе
 

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области организует семинар для руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства, специалистов природоохранных ведомств, представителей администраций муниципальных районов Пензенской области.

Семинар пройдет 12 сентября 2017 года в Пензенском государственном аграрном университете под председательством Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина.

В ходе семинара будут обсуждаться результаты контрольно-надзорной деятельности Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, реформа контрольно-надзорной деятельности, в части регионального государственного экологического надзора, соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами при проведении регионального государственного экологического надзора, постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, рассмотрят актуальные вопросы исполнения «расширенной» ответственности производителей, импортеров товаров, экологический сбор.

Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 11 2017
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