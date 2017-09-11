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Состоялось чествование супругов Сергея Семеновича и Татьяны Юрьевны Агафоновых, проживших в браке пятьдесят лет
Сегодня в Пензе
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Семья – это основа жизни каждого человека. Именно в семье мы учимся любви, взаимопониманию, трудолюбию, именно в семье закладываются духовные и нравственные традиции, которые человек бережно хранит и проносит через всю жизнь, передает их своим детям и внукам. В территориальном отделе ЗАГС Октябрьского района города Пензы Управления ЗАГС Пензенской области состоялось чествование супругов Сергея Семеновича и Татьяны Юрьевны Агафоновых, проживших в браке пятьдесят лет. Через восемь месяцев после знакомства Сергей и Татьяна сыграли свадьбу, а уже через год после торжества воспитывали дочь и сейчас принимают участие в воспитании внука. Всю свою трудовую деятельность Татьяна Юрьевна посвятила детскому саду, а Сергей Семенович заводу.
Семья – это основа жизни каждого человека. Именно в семье мы учимся любви, взаимопониманию, трудолюбию, именно в семье закладываются духовные и нравственные традиции, которые человек бережно хранит и проносит через всю жизнь, передает их своим детям и внукам.
В территориальном отделе ЗАГС Октябрьского района города Пензы Управления ЗАГС Пензенской области состоялось чествование супругов Сергея Семеновича и Татьяны Юрьевны Агафоновых, проживших в браке пятьдесят лет.
Через восемь месяцев после знакомства Сергей и Татьяна сыграли свадьбу, а уже через год после торжества воспитывали дочь и сейчас принимают участие в воспитании внука. Всю свою трудовую деятельность Татьяна Юрьевна посвятила детскому саду, а Сергей Семенович заводу.
Новость: Управление ЗАГС Пензенской области 11 2017
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