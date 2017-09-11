Семья – это основа жизни каждого человека. Именно в семье мы учимся любви, взаимопониманию, трудолюбию, именно в семье закладываются духовные и нравственные традиции, которые человек бережно хранит и проносит через всю жизнь, передает их своим детям и внукам.

В территориальном отделе ЗАГС Октябрьского района города Пензы Управления ЗАГС Пензенской области состоялось чествование супругов Сергея Семеновича и Татьяны Юрьевны Агафоновых, проживших в браке пятьдесят лет.

Через восемь месяцев после знакомства Сергей и Татьяна сыграли свадьбу, а уже через год после торжества воспитывали дочь и сейчас принимают участие в воспитании внука. Всю свою трудовую деятельность Татьяна Юрьевна посвятила детскому саду, а Сергей Семенович заводу.

Слова поздравления и благодарности прозвучали в адрес юбиляров от родных и близких, а начальник отдела ЗАГС искренне пожелала супругам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни, вручив поздравительный адрес Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.



Управление ЗАГС поздравляет супругов Агафоновых с юбилеем семейной жизни и желает благополучия, мира и семейного счастья