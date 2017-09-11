Жители города просят заменить маршрутки №77 на автобусы большой вместимости

Жители города Пензы обратились в Администрацию города и корпорацию «Дилижанс» с инициативой:

Наш город с каждым днём расширяется, особенно район Арбеково. Из-за этого жителям проспекта Победы, улицы Карпинской и Новозападной поляны довольно проблематично попасть в нужные им места в час пик (маршрутка не способна вместить всех желающих и попросту не останавливается на остановках).

Этот маршрут один из самых популярных, но, к сожалению, эта проблема стоит не первый год и особенно актуальна в преддверии зимы.

Перевод маршрута №77 из маршрутного такси в автобусы, как это было с маршрутом №68