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Жители города просят заменить маршрутки №77 на автобусы большой вместимости
Сегодня в Пензе
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Жители города Пензы обратились в Администрацию города и корпорацию «Дилижанс» с инициативой: Наш город с каждым днём расширяется, особенно район Арбеково. Из-за этого жителям проспекта Победы, улицы Карпинской и Новозападной поляны довольно проблематично попасть в нужные им места в час пик (маршрутка не способна вместить всех желающих и попросту не останавливается на остановках). Этот маршрут один из самых популярных, но, к сожалению, эта проблема стоит не первый год и особенно актуальна в преддверии зимы. Перевод маршрута №77 из маршрутного такси в автобусы, как это было с маршрутом №68
Жители города Пензы обратились в Администрацию города и корпорацию «Дилижанс» с инициативой:
Наш город с каждым днём расширяется, особенно район Арбеково. Из-за этого жителям проспекта Победы, улицы Карпинской и Новозападной поляны довольно проблематично попасть в нужные им места в час пик (маршрутка не способна вместить всех желающих и попросту не останавливается на остановках).
Этот маршрут один из самых популярных, но, к сожалению, эта проблема стоит не первый год и особенно актуальна в преддверии зимы.
Перевод маршрута №77 из маршрутного такси в автобусы, как это было с маршрутом №68
Новость: По материалам сайта http://open-penza.ru/ 11 2017
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