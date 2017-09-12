Территориальными отделами ЗАГС Управления ЗАГС Пензенской области проведены регистрации заключения брака по особому сценарию

В территориальном отделе ЗАГС Никольского района Управления ЗАГС Пензенской области зарегистрирована сотая пара новобрачных - Павла Егина и Вероники Шировой. Выездная торжественная регистрация брака состоялась в историческом месте Никольского района – Доме князей Оболенских. Как и много лет назад, в этом прекрасном зале воцарилась атмосфера торжественности и величественной красоты. Под звуки чарующей музыки обворожительная пара закружилась в первом свадебном танце и по доброй традиции, в знак верности друг другу, Павел и Вероника обменялись обручальными кольцами. Начальник территориального отдела ЗАГС Никольского района Управления ЗАГС Пензенской области пожелала супругам счастливой семейной жизни до «платинового» юбилея.

В рамках празднования дня Лунинского района состоялась торжественная регистрация брака Юрия Сабурова и Юлии Бочкарёвой. В ходе торжественной церемонии бракосочетания начальник территориального отдела ЗАГС Лунинского района Управления ЗАГС Пензенской области вручила молодоженам свидетельство о заключении брака и поздравительный адрес Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, пожелав семье гармонии, теплоты и взаимопонимания в семейных отношениях.

В территориальном отделе ЗАГС Тамалинского района Управления ЗАГС Пензенской области состоялась торжественная регистрация брака с элементами традиций русского народа. Узами любви и брака соединили свои судьбы Евгений Мишин и Кристина Гаврилина. Молодых встретили караваем и рассказали притчу о любви и верности. По окончанию церемонии молодоженам вручили свидетельство о заключении брака и поздравительный адрес Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

В территориальном отделе ЗАГС Малосердобинского района Управления ЗАГС Пензенской области свой брак зарегистрировали Олег Васин и Ольга Ельнова. В регистрации брака приняли участие работники Дома культуры, которые встретили молодоженов хлебом-солью. С напутственными словами к Олегу и Ольге обратились представители старшего поколения. В адрес молодоженов прозвучали теплые слова поздравлений от родных, близких и сослуживцев.