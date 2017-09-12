Итоги рейдового мероприятия на ярмарке выходного дня в г.Белинский Пензенской области

В целях недопущения в обороте продукции животноводства, которая может привести к распространению опасных заболеваний для животных и нанесению вреда здоровью людей, государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области совместно со специалистами Управления ветеринарии Пензенской области на ярмарке выходного дня в г.Белинский проведено рейдовое мероприятие, в ходе которого выявлен факт реализации куриных субпродуктов в количестве 5 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальную принадлежность, качество и безопасность.

Продукция снята с реализации. Нарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, проведена беседа о правилах заготовки, хранения, переработки или реализации продукции животного происхождения.