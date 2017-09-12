Награда за сотрудничество

Для встречи с журналистами в областном суде повод особенный. В Международный день солидарности журналистов представителей СМИ пригласили, чтобы поблагодарить за сотрудничество, профессионализм и объективность, проявленные при освещении деятельности судебной системы региона.

«Хоту сказать вам большое спасибо за ту работу, которую вы делаете для жителей Пензенской области, освещая ход и результаты судебных разбирательств по самым разным категориям дел, которые рассматриваются в судах», – сказал председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов.

Среди награжденных – представители трех городских телеканалов, информагентства и региональных печатных изданий. Благодарности им вручили в торжественной обстановке.

«Я хочу пожелать вам творческих находок, новых тем и материалов. Особенно хочу отметить сплоченную работу журналистов по освещению открытия нового здания Железнодорожного суда», – отметил начальник управления Судебного департамента в Пензенской области Алексей Кардаков.

Корреспондент телеканала «ТВ-Пенза» Елена Кандрина награждена благодарностью «за профессиональное мастерство и объективность, проявленные при освещении деятельности судебной системы Пензенской области».