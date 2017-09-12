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Награда за сотрудничество
Сегодня в Пензе
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Для встречи с журналистами в областном суде повод особенный. В Международный день солидарности журналистов представителей СМИ пригласили, чтобы поблагодарить за сотрудничество, профессионализм и объективность, проявленные при освещении деятельности судебной системы региона.
«Хоту сказать вам большое спасибо за ту работу, которую вы делаете для жителей Пензенской области, освещая ход и результаты судебных разбирательств по самым разным категориям дел, которые рассматриваются в судах», – сказал председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов.
Среди награжденных – представители трех городских телеканалов, информагентства и региональных печатных изданий. Благодарности им вручили в торжественной обстановке.
«Я хочу пожелать вам творческих находок, новых тем и материалов. Особенно хочу отметить сплоченную работу журналистов по освещению открытия нового здания Железнодорожного суда», – отметил начальник управления Судебного департамента в Пензенской области Алексей Кардаков.
Корреспондент телеканала «ТВ-Пенза» Елена Кандрина награждена благодарностью «за профессиональное мастерство и объективность, проявленные при освещении деятельности судебной системы Пензенской области».
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