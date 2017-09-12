Открыт прием заявок на предоставление субсидий моногородам для реализации муниципальных программ развития бизнеса

Министерством экономики Пензенской области открыт прием документов от монопрофильных муниципальных образований Пензенской области для реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства. Заявки принимаются до 27 сентября.



Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров, работ, услуг, в частности, на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным на строительство (реконструкцию) производственных зданий, строений и сооружений, либо приобретение оборудования, а также связанных с уплатой лизинговых платежей.



С подробной информацией о перечне документов, а также порядке и условиях предоставления субсидий можно ознакомиться, перейдя по ссылке.



Получить консультацию можно по адресу ул. Кураева 36а с 9:00 до 18:00, а также по телефонам отдела развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономики Пензенской области: 59-31-40, 59-31-37.

Новость: Министерство экономики Пензенской области 12 2017