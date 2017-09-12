Об обследовании помещения в г.Заречном Пензенской области на предмет соответствия лицензионным требованиям

В сентябре 2017 года сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области на основании заявления ИП Воронцовой О.А. было проведено обследование арендуемого помещения, находящегося в г.Заречном, для осуществления фармацевтической деятельности в сфере оборота лекарственных средств для ветеринарного применения.

В имеющемся зоомагазине планируется создание ветеринарного отдела для ветеринарных препаратов.

В результате проведенной проверки установлено, что помещение, предназначенное для осуществления фармацевтической деятельности, а именно хранения и розничной торговли лекарственными препаратами для ветеринарного применения, соответствует лицензионным требованиям.