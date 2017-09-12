|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Об обследовании помещения в г.Заречном Пензенской области на предмет соответствия лицензионным требованиям
Сегодня в Пензе
|
В сентябре 2017 года сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области на основании заявления ИП Воронцовой О.А. было проведено обследование арендуемого помещения, находящегося в г.Заречном, для осуществления фармацевтической деятельности в сфере оборота лекарственных средств для ветеринарного применения. В имеющемся зоомагазине планируется создание ветеринарного отдела для ветеринарных препаратов. В результате проведенной проверки установлено, что помещение, предназначенное для осуществления фармацевтической деятельности, а именно хранения и розничной торговли лекарственными препаратами для ветеринарного применения, соответствует лицензионным требованиям.
В сентябре 2017 года сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области на основании заявления ИП Воронцовой О.А. было проведено обследование арендуемого помещения, находящегося в г.Заречном, для осуществления фармацевтической деятельности в сфере оборота лекарственных средств для ветеринарного применения.
В имеющемся зоомагазине планируется создание ветеринарного отдела для ветеринарных препаратов.
В результате проведенной проверки установлено, что помещение, предназначенное для осуществления фармацевтической деятельности, а именно хранения и розничной торговли лекарственными препаратами для ветеринарного применения, соответствует лицензионным требованиям.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 12 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru