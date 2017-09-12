|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В городе Пензе контролируют ход работ по капремонту домов
Сегодня в Пензе
|
В доме №14 по ул. Сосновой ведутся работы по замене мягкой кровли, а в доме № 56 по ул. Кирова ведутся работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем, фасада, фундамента и крыши. В доме №55 по ул. Чкалова проверили ход работ по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженерных систем. В ближайшее время работы будут завершены.
В доме №14 по ул. Сосновой ведутся работы по замене мягкой кровли, а в доме № 56 по ул. Кирова ведутся работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем, фасада, фундамента и крыши.
В доме №55 по ул. Чкалова проверили ход работ по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженерных систем. В ближайшее время работы будут завершены.
Новость: Петр Голубев 12 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru