В городе Пензе контролируют ход работ по капремонту домов

В доме №14 по ул. Сосновой ведутся работы по замене мягкой кровли, а в доме № 56 по ул. Кирова ведутся работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем, фасада, фундамента и крыши.

В доме №55 по ул. Чкалова проверили ход работ по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженерных систем. В ближайшее время работы будут завершены.