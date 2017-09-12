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 Вторник, 12 сентября 2017
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Работниками Никольского лесхоза заготовлено 25 тонн сена для оленей
Сегодня в Пензе
 

Сотрудниками Никольского лесхоза проведена заготовка сена для подкормки европейских оленей в зимний период, которые содержатся в полувольных условиях.

На сегодняшний день заготовлено 25 тонн сена, что позволит обеспечить животных сухими кормами на весь сезон.

В настоящее время на территории лесхоза содержатся 53 европейских оленя.

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