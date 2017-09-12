Работниками Никольского лесхоза заготовлено 25 тонн сена для оленей

Сотрудниками Никольского лесхоза проведена заготовка сена для подкормки европейских оленей в зимний период, которые содержатся в полувольных условиях. На сегодняшний день заготовлено 25 тонн сена, что позволит обеспечить животных сухими кормами на весь сезон. В настоящее время на территории лесхоза содержатся 53 европейских оленя.

Новость: Петр Голубев 12 2017