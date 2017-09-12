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Чтобы не было беды
Сегодня в Пензе
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В рамках «Месячника безопасности» в 3 пожарно- спасательной части с учениками школы № 25 провели экскурсию и открытый урок на тему «Основы безопасности жизнедеятельности». Заместитель начальника части Андрей Матюшенко рассказал школьникам о правилах поведения в различных экстремальных ситуациях. Детям напомнили, как пользоваться первичными средствами пожаротушения, номера телефонов экстренных служб. Также рассказали о гражданской обороне, действиях в случае получения сигналов гражданской обороны. Школьники попробовали надеть спасательные устройства, посмотрели аварийно-спасательную технику.
В рамках «Месячника безопасности» в 3 пожарно- спасательной части с учениками школы № 25 провели экскурсию и открытый урок на тему «Основы безопасности жизнедеятельности».
Заместитель начальника части Андрей Матюшенко рассказал школьникам о правилах поведения в различных экстремальных ситуациях. Детям напомнили, как пользоваться первичными средствами пожаротушения, номера телефонов экстренных служб. Также рассказали о гражданской обороне, действиях в случае получения сигналов гражданской обороны. Школьники попробовали надеть спасательные устройства, посмотрели аварийно-спасательную технику.
Новость: Петр Голубев 12 2017
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