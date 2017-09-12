|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Мебельное производство - 2017»
Сегодня в Пензе
|
Мебельные предприятия Пензенской области приглашаются к участию в выставке «Мебельное производство - 2017», которая пройдет в период с 20 по 22 сентября в Пензе, ул. Южная, 33, ст. Кривозеровка. Это традиционная выставка, проводимая компанией «КАМИ» - объединение ведущих поставщиков промышленного оборудования, промышленных предприятий России, производителей оборудования, отраслевых ВУЗов и НИИ. Ассоциация «КАМИ» находится в постоянном контакте с производителями оборудования, посещает все ключевые мировые выставки, перенимает практический опыт клиентов, аккумулируя самые передовые знания и технологии. Целью проведения выставки является презентация самых современных достижений производителей мебельного оборудования специалистам г. Пензы и Пензенской области. На выставке будет представлено 25 станков, которые можно будет опробовать в производственном режиме. Посетители смогут ознакомиться с новинками оборудования и технологий, узнать об интересных ценовых предложениях и бонусах производителям мебели. В выставке примут участие представители популярных брендов Biesse, Filato, Beaver и др. Впервые в России посетителям продемонстрируют автоматическую линию для склейки картонных коробок. Отдельная экспозиция, посвященная переработке отходов мебельных производств, позволит увидеть возможности для экономии при утилизации и полезном применении отходов плитных материалов, в том числе ЛДСП. Получить более подробную информацию и пройти регистрацию для участия можно на официальном сайте ассоциации «КАМИ» https://www.stanki.ru/ или по бесплатному телефону оргкомитета: 8-800-1000-111.
Мебельные предприятия Пензенской области приглашаются к участию в выставке «Мебельное производство - 2017», которая пройдет в период с 20 по 22 сентября в Пензе, ул. Южная, 33, ст. Кривозеровка.
Это традиционная выставка, проводимая компанией «КАМИ» - объединение ведущих поставщиков промышленного оборудования, промышленных предприятий России, производителей оборудования, отраслевых ВУЗов и НИИ. Ассоциация «КАМИ» находится в постоянном контакте с производителями оборудования, посещает все ключевые мировые выставки, перенимает практический опыт клиентов, аккумулируя самые передовые знания и технологии.
Целью проведения выставки является презентация самых современных достижений производителей мебельного оборудования специалистам г. Пензы и Пензенской области.
На выставке будет представлено 25 станков, которые можно будет опробовать в производственном режиме. Посетители смогут ознакомиться с новинками оборудования и технологий, узнать об интересных ценовых предложениях и бонусах производителям мебели. В выставке примут участие представители популярных брендов Biesse, Filato, Beaver и др. Впервые в России посетителям продемонстрируют автоматическую линию для склейки картонных коробок.
Отдельная экспозиция, посвященная переработке отходов мебельных производств, позволит увидеть возможности для экономии при утилизации и полезном применении отходов плитных материалов, в том числе ЛДСП.
Получить более подробную информацию и пройти регистрацию для участия можно на официальном сайте ассоциации «КАМИ» https://www.stanki.ru/ или по бесплатному телефону оргкомитета: 8-800-1000-111.
Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 12 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru