Мебельные предприятия Пензенской области приглашаются к участию в выставке «Мебельное производство - 2017», которая пройдет в период с 20 по 22 сентября в Пензе, ул. Южная, 33, ст. Кривозеровка.

Это традиционная выставка, проводимая компанией «КАМИ» - объединение ведущих поставщиков промышленного оборудования, промышленных предприятий России, производителей оборудования, отраслевых ВУЗов и НИИ. Ассоциация «КАМИ» находится в постоянном контакте с производителями оборудования, посещает все ключевые мировые выставки, перенимает практический опыт клиентов, аккумулируя самые передовые знания и технологии.

Целью проведения выставки является презентация самых современных достижений производителей мебельного оборудования специалистам г. Пензы и Пензенской области.

На выставке будет представлено 25 станков, которые можно будет опробовать в производственном режиме. Посетители смогут ознакомиться с новинками оборудования и технологий, узнать об интересных ценовых предложениях и бонусах производителям мебели. В выставке примут участие представители популярных брендов Biesse, Filato, Beaver и др. Впервые в России посетителям продемонстрируют автоматическую линию для склейки картонных коробок.

Отдельная экспозиция, посвященная переработке отходов мебельных производств, позволит увидеть возможности для экономии при утилизации и полезном применении отходов плитных материалов, в том числе ЛДСП.

Получить более подробную информацию и пройти регистрацию для участия можно на официальном сайте ассоциации «КАМИ» https://www.stanki.ru/ или по бесплатному телефону оргкомитета: 8-800-1000-111.