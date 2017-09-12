|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Более 22 тысяч рабочих мест в Пензенской области прошли специальную оценку условий труда
Сегодня в Пензе
|
Работодатели Пензенской области активно организуют проведение специальной оценки условий труда, так как это - один из эффективных методов снижения производственного травматизма. Результаты проведения специальной оценки условий труда применяются для разработки и реализации мероприятий по улучшению условий труда работников, информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях. За истекший период 2017 года специальная оценка условий труда проведена в 644 организациях области на 22050 рабочих местах, что на 9,7 % больше аналогичного периода прошлого года. По её результатам установлено, что 19666 рабочих мест (89,2%) соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда. Для рабочих мест, которые не соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда, разработаны и реализуются мероприятия по улучшению условий труда работников.
Работодатели Пензенской области активно организуют проведение специальной оценки условий труда, так как это - один из эффективных методов снижения производственного травматизма.
Результаты проведения специальной оценки условий труда применяются для разработки и реализации мероприятий по улучшению условий труда работников, информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях.
За истекший период 2017 года специальная оценка условий труда проведена в 644 организациях области на 22050 рабочих местах, что на 9,7 % больше аналогичного периода прошлого года. По её результатам установлено, что 19666 рабочих мест (89,2%) соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда. Для рабочих мест, которые не соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда, разработаны и реализуются мероприятия по улучшению условий труда работников.
Новость: Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области 12 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru