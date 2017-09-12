Более 22 тысяч рабочих мест в Пензенской области прошли специальную оценку условий труда

Работодатели Пензенской области активно организуют проведение специальной оценки условий труда, так как это - один из эффективных методов снижения производственного травматизма.

Результаты проведения специальной оценки условий труда применяются для разработки и реализации мероприятий по улучшению условий труда работников, информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях.

За истекший период 2017 года специальная оценка условий труда проведена в 644 организациях области на 22050 рабочих местах, что на 9,7 % больше аналогичного периода прошлого года. По её результатам установлено, что 19666 рабочих мест (89,2%) соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда. Для рабочих мест, которые не соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда, разработаны и реализуются мероприятия по улучшению условий труда работников.