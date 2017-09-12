В Пензе активно ведется борьба с продавцами так называемых «серых» сим-карт. Сотрудниками отдела «К» УМВД России по области был задержан 23-летний пензенец. Молодой человек пытался сбыть 200 сим-карт без оформления каких-либо документов.

« За сколько хотели продать? - за 4 тысячи. 20 рублей за 1 сим-ку.- А за сколько купили?- по 10 рублей за штуку».

«Согласно требованиям федерального законодательства, продажа сим-карт неуполномоченными лицами с рук в неофициальных центрах продаж без заключения договоров с гражданами запрещена. Однако в Интернете можно найти объявление о продаже сим-карт без заключения соответствующего договора», - пояснил начальник отдела «К» УМВД России по Пензенской области, Михаил Чуватов.

Продавец серых сим-карт будет наказан по закону. Ему грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей.