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В Земетчинском районе проводится проверка по факту гибели мужчины в результате пожара
Сегодня в Пензе
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Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины 1951 года рождения после возгорания в одной из квартиры жилого дома на улице Суворова в Земетчине. По предварительным данным, 11 сентября 2017 года в одной из квартир жилого дома произошло возгорание. Соседи, обнаружившие задымление, вызвали бригаду пожарных. После тушения огня в квартире было обнаружено тело хозяина квартиры. Со слов соседей мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Предварительно, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем при курении. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины 1951 года рождения после возгорания в одной из квартиры жилого дома на улице Суворова в Земетчине.
По предварительным данным, 11 сентября 2017 года в одной из квартир жилого дома произошло возгорание. Соседи, обнаружившие задымление, вызвали бригаду пожарных. После тушения огня в квартире было обнаружено тело хозяина квартиры. Со слов соседей мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Предварительно, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем при курении.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 12 2017
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