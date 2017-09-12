В Земетчинском районе проводится проверка по факту гибели мужчины в результате пожара

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины 1951 года рождения после возгорания в одной из квартиры жилого дома на улице Суворова в Земетчине.

По предварительным данным, 11 сентября 2017 года в одной из квартир жилого дома произошло возгорание. Соседи, обнаружившие задымление, вызвали бригаду пожарных. После тушения огня в квартире было обнаружено тело хозяина квартиры. Со слов соседей мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Предварительно, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем при курении.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.