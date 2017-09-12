Проведен досмотр подкарантинной продукции отечественного происхождения при внутрироссийских перевозках на территории Пензенской области в августе 2017 года

В августе 2017 года в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступило 60 извещений о прибытии отечественной подкарантинной продукции при внутрироссийских перевозках от индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности.

При ввозе в Пензенскую область было досмотрено 984 тонны продовольственных грузов отечественного происхождения, в том числе 325 тонн свежих овощей, 230 тонн картофеля; 8 тонн бахчевых культур; 8843 тонны фуражных грузов. Также было досмотрено 132 шт. и 10,44 куб. м древесного упаковочного материала, 28 тонн грунта, 20 тонн и 4000 шт. семенного и посадочного материала.