В Малосердобинском районе пресечена попытка дачи взятки сотруднику полиции

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области в отношении мужчины 1953 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей).

По данным следствия, 07 сентября 2017 года около с. Чунаки Малосердобинского района сотрудниками ДПС остановлена автомашина, за рулем которой находился мужчина, лишенный права управления транспортным средством. Пассажир вышеуказанного автомобиля, находясь в служебной автомашине ДПС, попытался передать инспектору ДПС ОГИБДД МО МВД России «Колышлейский» взятку в размере 2 000 рублей за выдачу ему задержанного автомобиля при отсутствии у него документов, подтверждающих право управления транспортным средством. Злоумышленник не довел до конца свой преступный умысел по независящим от него обстоятельствам, поскольку его незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.