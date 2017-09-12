От жителя г. Пензы Дмитрия Баранова поступили в фонды музея-заповедника предметы XIX века и времен Великой Отечественной войны

Передано небольшое зеркало в деревянной резной рамке, два кирпича с выбитыми символами «А.А.А.», что означает Александр Александрович Арапов. Этот помещик был двоюродным братом Наровчатского землевладельца и промышленника Ивана Арапова. Имение Александра Арапова находилось в с. Проказна Бессоновского района.

Со времен Великой Отечественной войны в музей поступил ствол трехлинейной винтовки Мосина, найденной поисковой группой в д. Кневицы Новгородской области, урочище Запрудное. Все предметы займут достойное место в экспозиции музея.