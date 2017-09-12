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 Вторник, 12 сентября 2017
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Одной из важных и приоритетных задач, которые стоят перед администрацией города Пензы, является повышение инвестиционной привлекательности города
Сегодня в Пензе
 

Глава администрации города Виктор Кувайцев провел аппаратное совещание, в котором приняли участие его заместители, начальники управлений, руководители структурных подразделений и другие ответственные лица. 

Заслушав информацию по итогам подготовки и проведению выборов, которую озвучил первый заместитель главы администрации города Сергей Волков, Виктор Кувайцев поблагодарил всех за работу, отметив, что явка -32% это недостаточно для нашего города. 

- Нужно работать с людьми. Мы должны выполнить все взятые на контроль обращения граждан, в том числе, и в первую очередь, поручения губернатора, - подчеркнул градоначальник. 

Одной из важных и приоритетных задач, которые стоят перед администрацией города Пензы, является повышение инвестиционной привлекательности города. 

- Нам нужно показать, что у Пензы есть хорошие перспективы для развития, чтобы жители, в первую очередь молодежь, предприниматели, имели возможность реализовать свои проекты, - отметил Виктор Кувайцев, заслушав отчет своего заместителя Андрея Шевченко о работе по созданию благоприятных условия для инвесторов. 

В ходе обсуждения текущих проблем, глава администрации города поручил своему заместителю Юрию Ильину приступить к работе по ремонту фасадов восьми домов, которые были определены ранее, а также провести ревизию подсветки административных зданий и жилых домов. 

- Нужно назначить единый час, в который нужно включить подсветку, проехать и посмотреть, где и как она работает. Затем наметить план мероприятий и сроки их реализации, - поставил задачу Виктор Николаевич.

Обсуждая проблемы связанные с подготовкой города к зиме, Виктор Кувайцев дал задание первому заместителю главы администрации города Сергею Волкову возобновить работу штаба по подготовке к празднованию Нового года.

- При составлении плана мероприятий по новогоднему украшению улиц города, необходимо учесть предложения молодых архитекторов из объединения «Вещь». Нужно привлечь творческую молодежь к этой работе. Их оригинальные арт-объекты завоевали интерес и признание у пензенцев и до сих пор украшают улицы и площади Пензы,- подчеркнул Виктор Кувайцев. 

На совещании также обсуждались вопросы исполнения бюджета города, проблемы связанные с исполнением программ по переселению из ветхого и аварийного жилья, «Городская комфортная среда», темпы строительства социально значимых объектов и другие. 

Новость: Администрация города Пензы 12 2017
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