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Одной из важных и приоритетных задач, которые стоят перед администрацией города Пензы, является повышение инвестиционной привлекательности города
Сегодня в Пензе
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Глава администрации города Виктор Кувайцев провел аппаратное совещание, в котором приняли участие его заместители, начальники управлений, руководители структурных подразделений и другие ответственные лица. Обсуждая проблемы связанные с подготовкой города к зиме, Виктор Кувайцев дал задание первому заместителю главы администрации города Сергею Волкову возобновить работу штаба по подготовке к празднованию Нового года. - При составлении плана мероприятий по новогоднему украшению улиц города, необходимо учесть предложения молодых архитекторов из объединения «Вещь». Нужно привлечь творческую молодежь к этой работе. Их оригинальные арт-объекты завоевали интерес и признание у пензенцев и до сих пор украшают улицы и площади Пензы,- подчеркнул Виктор Кувайцев.
Глава администрации города Виктор Кувайцев провел аппаратное совещание, в котором приняли участие его заместители, начальники управлений, руководители структурных подразделений и другие ответственные лица.
Обсуждая проблемы связанные с подготовкой города к зиме, Виктор Кувайцев дал задание первому заместителю главы администрации города Сергею Волкову возобновить работу штаба по подготовке к празднованию Нового года.
- При составлении плана мероприятий по новогоднему украшению улиц города, необходимо учесть предложения молодых архитекторов из объединения «Вещь». Нужно привлечь творческую молодежь к этой работе. Их оригинальные арт-объекты завоевали интерес и признание у пензенцев и до сих пор украшают улицы и площади Пензы,- подчеркнул Виктор Кувайцев.
Новость: Администрация города Пензы 12 2017
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