Прощание по-английски

Не с предметом своего обожания, но со своим обожаемым предметом эти дамы и немногочисленные представители противоположного пола знакомы лишь заочно. Язык Шекспира и Чосера изучали по книгам. А произношение осваивали у хороших, но все же русскоговорящих преподавателей. Теперь полученные знания таким же образом передают своим ученикам из сельской глубинки. Чтобы и в отдаленных школах на иностранном заговорили без акцента, для педагогов придумали масштабный образовательный проект.

«Он реализуется по идее Губернатора Пензенской области. Цель этого проекта – дать возможность преподавателям и учителям английского языка районных школ повысить квалификацию. Это двухэтапная программа, которая рассчитана на достаточно долгий промежуток времени. Первый этап предполагает профессиональную переподготовку шестидесяти учителей из пятидесяти одной школы Пензенской области», – рассказала начальник Управления Института международных связей ПГУ Ольга Мещерякова.

Что будет легко, участникам уникальной, по словам ее организаторов, программы не обещают. Не менее пяти пар занятий в течение 20-и дней. А в свободное время, по желанию, общение со студентами из-за рубежа, для которых «инглиш» – средство не только международного, но и повседневного общения. Контролировать уровень освоения курса доверено специально приглашенным специалистам.

«Самое главное, что в процессе обучения у нас будут присутствовать представители других государств – носители английского языка. В частности, участие в данной программе будет принимать Кэролл Льюит, профессор из Оксфорда», – отметила Ольга Мещерякова.

Для стремления к вершинам знаний есть реальный стимул. 12 лучших педагогов с берегов Суры отправятся на Темзу продолжить обучение в университетах Соединенного Королевства. А по возвращении – поделиться не только впечатлениями, но и знаниями. Это – одно из обязательных условий вступления в проект.

«Готова жертвовать своим временем, чтобы подтягивать коллег. Я думаю, что и родители детей захотят. Потому что многие спрашивают, можно ли и им учить английский язык. Я готова всех учить», – заверила учитель английского языка Юлия Токарева.

Из участников программы будет создано методическое объединение, состав которого со временем будет расширяться. Организаторы говорят, что этот проект должен стать долгосрочным.