Опасная продукция выявлена и снята с реализации на ярмарке села Чемодановка Пензенской области

С целью предотвращения заноса вируса африканской чумы свиней на территорию Пензенской области специалистом Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено мероприятие по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации в области ветеринарии гражданами, осуществляющими деятельность по реализации продукции животного происхождения, реализации сельскохозяйственных животных и птицы на ярмарке выходного дня, расположенной по адресу: Пензенская область, с.Чемодановка, ул.Фабричная, 9а.

В ходе мероприятия выявлены нарушения требований Закона РФ от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии», Федерального закона от 02.01.2000 года №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п.п.2-3 Приложения 1 к Приказу Минсельхоза РФ от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», выразившиеся в том, что гражданка Ряписова Н. осуществляла реализацию свиного мокросоленого сала в количестве 3 кг и без ветеринарных сопроводительных документов, позволяющих идентифицировать товар, подтверждающих его качество и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, эпизоотическое благополучие места его выхода.

Государственным инспектором Управления по факту нарушения в отношении гражданки составлен протокол по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ, наложен штраф в размере 500 рублей. Продукция снята с реализации. С продавцом проведена беседа о правилах реализации животноводческой продукции.