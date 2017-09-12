Доплыть до пьедестала

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Пензенский спортсмен Роман Ларин вернулся домой со Всемирной летней универсиады в Тайбэе не с пустыми руками. Он стал первым в регионе пловцом, завоевавшим медаль в индивидуальном зачете за последние 30 лет. В финальном заплыве на дистанции 200 метров на спине он уступил лишь Данасу Рапсису из Литвы и Остину Катцу из США.
«Надеялись на медаль. Ехали с планом улучшить свои личные результаты. Когда завоевал бронзу, не мог в это поверить. Но увидев официальный результат, выдохнул спокойно. Но хотелось большего и готов был лучше», - подчеркнул призер Всемирной летней универсиады, Роман Ларин.
В Тайбэе пловец на секунду улучшил свой рекорд. Помимо бронзы в личном зачете, Роман Ларин привез домой серебро в эстафете. Теперь спортсмена ожидает подготовка и старт на первенстве Приволжского федерального округа, где пройдет отбор участников Чемпионата России.
«Будем работать дальше, будем исправлять недочеты. Все останется так как было, внесем небольшие изменения в технику плавания. По-другому подойдем к Чемпионату России», - отметил Сергей Мельников, тренер высшей категории по плаванию.
Всего на счету пензенских спортсменов 7 медалей. Кроме Романа Ларина, призовые места в прыжках в воду завоевали Илья Захаров, Евгений Кузнецов и Ольга Кулемина.
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