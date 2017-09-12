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Нетрезвый водитель
Сегодня в Пензе
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Пьяный водитель – самый опасный человек на дороге. В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции выявляли на пензенских дорогах нетрезвых водителей.
«В ходе проведения данного мероприятия, осуществлялись массовые проверки транспортных средств с целью выявления у водителей признаков опьянения. За время проведения, в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 65 человек», - рассказал инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Пензе, Валентин Новоженцев.
С тем, что такие проверки необходимы, согласны и другие водители. Они готовы проходить тесты, если это будет способствовать повышению безопасности на дороге.
«Прежде всего, для себя водители опасны. Из-за них могут пострадать люди. Это неприемлемо», - отметил Сергей Борисов, водитель.
Всех недобросовестных автолюбителей ждет административное наказание.
«Ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусматривает собой административной наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет», - подчеркнул Валентин Новоженцев.
Подобные мероприятия сотрудники ГИБДД продолжат в ближайшее время.
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