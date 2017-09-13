Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций.

По словам представителя ресурсоснабжающей организации, из-за работ на теплосетях горячую воду не получает 81 жилой дом. Планируется, что к 13 сентября их количество сократится на 20.

Виктор Кувайцев поручил Департаменту ЖКХ постоянно контролировать работы.

На совещании, помимо прочего, в очередной раз затрагивались темы восстановления благоустройства, бесхозяйных сетей, обсуждалась степень готовности к отопительному сезону, в частности, модульных котельных.