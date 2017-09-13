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Виктор Кувайцев провел совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций
Сегодня в Пензе
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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций. По словам представителя ресурсоснабжающей организации, из-за работ на теплосетях горячую воду не получает 81 жилой дом. Планируется, что к 13 сентября их количество сократится на 20. Виктор Кувайцев поручил Департаменту ЖКХ постоянно контролировать работы. На совещании, помимо прочего, в очередной раз затрагивались темы восстановления благоустройства, бесхозяйных сетей, обсуждалась степень готовности к отопительному сезону, в частности, модульных котельных.
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций.
По словам представителя ресурсоснабжающей организации, из-за работ на теплосетях горячую воду не получает 81 жилой дом. Планируется, что к 13 сентября их количество сократится на 20.
Виктор Кувайцев поручил Департаменту ЖКХ постоянно контролировать работы.
На совещании, помимо прочего, в очередной раз затрагивались темы восстановления благоустройства, бесхозяйных сетей, обсуждалась степень готовности к отопительному сезону, в частности, модульных котельных.
Новость: Петр Голубев 13 2017
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