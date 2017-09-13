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Темпы роста объёмов кредитов, выданных на приобретение жилья, в регионе значительно выше средних по Российской Федерации
Сегодня в Пензе
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Напомним, что восстановление активности в сфере ипотечного кредитования на территории области началось с 2016 года, в этот период спрос на жилую недвижимость снова стал увеличиваться. За весь предыдущий год было выдано 7010 ипотечных кредитов, что больше уровня 2015 года на 19,5%.
Напомним, что восстановление активности в сфере ипотечного кредитования на территории области началось с 2016 года, в этот период спрос на жилую недвижимость снова стал увеличиваться. За весь предыдущий год было выдано 7010 ипотечных кредитов, что больше уровня 2015 года на 19,5%.
Новость: Правительство Пензенской области 13 2017
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