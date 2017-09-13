Темпы роста объёмов кредитов, выданных на приобретение жилья, в регионе значительно выше средних по Российской Федерации

Напомним, что восстановление активности в сфере ипотечного кредитования на территории области началось с 2016 года, в этот период спрос на жилую недвижимость снова стал увеличиваться. За весь предыдущий год было выдано 7010 ипотечных кредитов, что больше уровня 2015 года на 19,5%.



В январе-июне 2017 года тенденция роста сохранилась – на территории субъекта Федерации оформлено 3762 жилищных кредита.



«По итогам первого полугодия текущего года уровень ипотечного кредитования на территории Пензенской области вырос более чем на 23 процента», - прокомментировал ситуацию на рынке жилья глава областной исполнительной власти.



«Это свидетельствует о росте покупательной способности населения, о перспективности строительного сектора экономики региона», - подчеркнул он.



В текущем году темпы роста объёмов ипотечного кредитования в Пензенской области фиксируются значительно выше средних по России и Приволжскому федеральному округу.



Глава Пензенской области также отметил, что росту объёмов ипотечного кредитования во многом способствует снижение процентных ставок по кредитам.

Новость: Правительство Пензенской области 13 2017