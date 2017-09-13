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На защите юных пешеходов
Сегодня в Пензе
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В начале нового учебного года сотрудники Госавтоиспекции совместно с воспитанниками центра «Спутник» по традиции напомнили участникам дорожного движения о правилах поведения на проезжей части.
«Соблюдайте правила дорожного движения, не превышайте скоростной режим, особенно — вблизи школ и других детских учреждений. Будьте аккуратны во дворах, потому что там могут находиться дети», — обратились к водителям ребята.
Памятки с правилами безопасности на дороге они раздавали как водителям, так и пешеходам. Советы юных инспекторов дорожного движения пензенцы слушали внимательно.
Такие акции по пропаганде безопасности детей на дороге проводятся ежегодно в сентябре.
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