На защите юных пешеходов

В начале нового учебного года сотрудники Госавтоиспекции совместно с воспитанниками центра «Спутник» по традиции напомнили участникам дорожного движения о правилах поведения на проезжей части.

«Соблюдайте правила дорожного движения, не превышайте скоростной режим, особенно — вблизи школ и других детских учреждений. Будьте аккуратны во дворах, потому что там могут находиться дети», — обратились к водителям ребята.

Памятки с правилами безопасности на дороге они раздавали как водителям, так и пешеходам. Советы юных инспекторов дорожного движения пензенцы слушали внимательно.

Такие акции по пропаганде безопасности детей на дороге проводятся ежегодно в сентябре.