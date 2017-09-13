Министерство здравоохранения области информирует население о временных сложностях, связанных с записью на прием к врачу

Министерство здравоохранения Пензенской области обратило внимание жителей региона на сложности в работе информационного портала записи на приём к врачу ПЕНЗА-ДОКТОР.

В настоящее время на едином портале государственных услуг идет создание новых электронных сервисов для населения: личного кабинета «Мое здоровье» и единой электронной медицинской карты гражданина.

Личный кабинет даст возможность собрать в одном месте все сведения об участке, к которому прикреплен человек и участковом враче.

Обновленный региональный портал начнет свою работу для записи на прием к врачу в городской поликлинике для взрослого населения и городской детской поликлиника.