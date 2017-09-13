|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Министерство здравоохранения области информирует население о временных сложностях, связанных с записью на прием к врачу
Сегодня в Пензе
|
Министерство здравоохранения Пензенской области обратило внимание жителей региона на сложности в работе информационного портала записи на приём к врачу ПЕНЗА-ДОКТОР. В настоящее время на едином портале государственных услуг идет создание новых электронных сервисов для населения: личного кабинета «Мое здоровье» и единой электронной медицинской карты гражданина. Личный кабинет даст возможность собрать в одном месте все сведения об участке, к которому прикреплен человек и участковом враче. Обновленный региональный портал начнет свою работу для записи на прием к врачу в городской поликлинике для взрослого населения и городской детской поликлиника.
Министерство здравоохранения Пензенской области обратило внимание жителей региона на сложности в работе информационного портала записи на приём к врачу ПЕНЗА-ДОКТОР.
В настоящее время на едином портале государственных услуг идет создание новых электронных сервисов для населения: личного кабинета «Мое здоровье» и единой электронной медицинской карты гражданина.
Личный кабинет даст возможность собрать в одном месте все сведения об участке, к которому прикреплен человек и участковом враче.
Обновленный региональный портал начнет свою работу для записи на прием к врачу в городской поликлинике для взрослого населения и городской детской поликлиника.
Новость: Петр Голубев 13 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru