Областной слет юных туристов пройдет 15–17 сентября 2017 года на базе лагеря «Радуга» в районе Светлой поляны. Цель соревнований - популяризации среди учащихся туризма как активного вида отдыха и спорта. Торжественное открытие мероприятия состоится 15 сентября в 12.00.

В Слёте-2017 примут участие более 150 юных пензенских туристов.

В спортивной программе слета: командные соревнования на короткой туристской полосе препятствий, прохождение контрольно-туристского маршрута, соревнования по видам «Ориентирование», «Туристская техника», «Техника водного туризма» и «Туристский триал (вело)». Интересна и насыщена конкурсная программа: конкурс походной кухни, представления команд, знатоков родного края, фотографов. Также пройдут соревнования «Организация быта группы на поляне слета».