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В Слёте-2017 примут участие более 150 юных пензенских туристов
Сегодня в Пензе
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Областной слет юных туристов пройдет 15–17 сентября 2017 года на базе лагеря «Радуга» в районе Светлой поляны. Цель соревнований - популяризации среди учащихся туризма как активного вида отдыха и спорта. Торжественное открытие мероприятия состоится 15 сентября в 12.00. В Слёте-2017 примут участие более 150 юных пензенских туристов. В спортивной программе слета: командные соревнования на короткой туристской полосе препятствий, прохождение контрольно-туристского маршрута, соревнования по видам «Ориентирование», «Туристская техника», «Техника водного туризма» и «Туристский триал (вело)». Интересна и насыщена конкурсная программа: конкурс походной кухни, представления команд, знатоков родного края, фотографов. Также пройдут соревнования «Организация быта группы на поляне слета».
Областной слет юных туристов пройдет 15–17 сентября 2017 года на базе лагеря «Радуга» в районе Светлой поляны. Цель соревнований - популяризации среди учащихся туризма как активного вида отдыха и спорта. Торжественное открытие мероприятия состоится 15 сентября в 12.00.
В Слёте-2017 примут участие более 150 юных пензенских туристов.
В спортивной программе слета: командные соревнования на короткой туристской полосе препятствий, прохождение контрольно-туристского маршрута, соревнования по видам «Ориентирование», «Туристская техника», «Техника водного туризма» и «Туристский триал (вело)». Интересна и насыщена конкурсная программа: конкурс походной кухни, представления команд, знатоков родного края, фотографов. Также пройдут соревнования «Организация быта группы на поляне слета».
Новость: Министерство образования Пензенской области 13 2017
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