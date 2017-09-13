На территории рынка г.Каменка Пензенской области выявлены нарушения правил реализации животноводческой продукции

Специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области совместно со специалистом ГБУ «Каменская РайСББЖ» 19.08.2017 года проведено рейдовое мероприятие, в ходе которого проконтролировано соблюдение ветеринарного законодательства при реализации животноводческой продукции на рынке ООО «Каменское» и выявлено 2 факта реализации животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных правил.

Установлена реализация речной рыбы (карп, карась, окунь) в количестве 8,5 кг и сала свиного соленого непромышленного изготовления в количестве 4,8 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальную принадлежность, качество и эпизоотическую безопасность, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу.

По результатам рейдового мероприятия нарушители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, с ними проведена беседа о правилах реализации продукции животного происхождения. Продукция снята с реализации.