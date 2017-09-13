|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
На территории рынка г.Каменка Пензенской области выявлены нарушения правил реализации животноводческой продукции
Сегодня в Пензе
|
Специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области совместно со специалистом ГБУ «Каменская РайСББЖ» 19.08.2017 года проведено рейдовое мероприятие, в ходе которого проконтролировано соблюдение ветеринарного законодательства при реализации животноводческой продукции на рынке ООО «Каменское» и выявлено 2 факта реализации животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных правил. Установлена реализация речной рыбы (карп, карась, окунь) в количестве 8,5 кг и сала свиного соленого непромышленного изготовления в количестве 4,8 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальную принадлежность, качество и эпизоотическую безопасность, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу. По результатам рейдового мероприятия нарушители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, с ними проведена беседа о правилах реализации продукции животного происхождения. Продукция снята с реализации.
Специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области совместно со специалистом ГБУ «Каменская РайСББЖ» 19.08.2017 года проведено рейдовое мероприятие, в ходе которого проконтролировано соблюдение ветеринарного законодательства при реализации животноводческой продукции на рынке ООО «Каменское» и выявлено 2 факта реализации животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных правил.
Установлена реализация речной рыбы (карп, карась, окунь) в количестве 8,5 кг и сала свиного соленого непромышленного изготовления в количестве 4,8 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальную принадлежность, качество и эпизоотическую безопасность, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу.
По результатам рейдового мероприятия нарушители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, с ними проведена беседа о правилах реализации продукции животного происхождения. Продукция снята с реализации.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 13 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru