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В отдаленные села Нижнеломовского района состоялся плановый выезд мобильной бригады
Сегодня в Пензе
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С целью повышения доступности и качества предоставляемых услуг, оказания необходимой помощи и социальной поддержки населению, проживающему в отдаленных селах района, в с. Вирга выехала мобильная бригада. В ходе работы мобильной бригады специалисты Центра осуществили оперативное посещение лиц, освободившихся из мест лишения свободы, провели работу по профилактике правонарушений, вручили информационные листы, содержащие информацию о ведомствах и учреждениях, оказывающих содействие в решении вопросов жизнеустройства. С гражданами пожилого возраста и инвалидами провели разъяснительную работу по вопросам получения социальных услуг на дому и в стационарном учреждении.
С целью повышения доступности и качества предоставляемых услуг, оказания необходимой помощи и социальной поддержки населению, проживающему в отдаленных селах района, в с. Вирга выехала мобильная бригада.
В ходе работы мобильной бригады специалисты Центра осуществили оперативное посещение лиц, освободившихся из мест лишения свободы, провели работу по профилактике правонарушений, вручили информационные листы, содержащие информацию о ведомствах и учреждениях, оказывающих содействие в решении вопросов жизнеустройства.
С гражданами пожилого возраста и инвалидами провели разъяснительную работу по вопросам получения социальных услуг на дому и в стационарном учреждении.
Новость: Администрация Нижнеломовского района 13 2017
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