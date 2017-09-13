В отдаленные села Нижнеломовского района состоялся плановый выезд мобильной бригады

С целью повышения доступности и качества предоставляемых услуг, оказания необходимой помощи и социальной поддержки населению, проживающему в отдаленных селах района, в с. Вирга выехала мобильная бригада.

В ходе работы мобильной бригады специалисты Центра осуществили оперативное посещение лиц, освободившихся из мест лишения свободы, провели работу по профилактике правонарушений, вручили информационные листы, содержащие информацию о ведомствах и учреждениях, оказывающих содействие в решении вопросов жизнеустройства.

С гражданами пожилого возраста и инвалидами провели разъяснительную работу по вопросам получения социальных услуг на дому и в стационарном учреждении.