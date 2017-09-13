Делегация Пензенской области приняла участие в выставке пищевой продукции в Казахстане

Предприниматели Пензенской области приняли участие в шестой международной выставке по пищевой и перерабатывающей продукции «KazFOOD 2017» в городе Астана, Республика Казахстан, 11 и 12 сентября.



Пензенскую область представили руководители компаний, производящих продукты питания и сопутствующие товары.



В рамках выставки пензенцы провели презентацию продукции компаний Сурского края. Гостям и участникам выставки были представлены кондитерские изделия, мороженое, упаковка и системы очистки воды.



Члены пензенской делегации встретились с представителями казахской стороны и обсудили развитие взаимовыгодного сотрудничества и поставки продукции предприятий на казахский рынок.

Новость: Министерство экономики Пензенской области 13 2017