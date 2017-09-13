|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В Лермонтовке представители Пензенской духовной семинарии провели беседу с учащимися старших классов средней школы № 35
Сегодня в Пензе
|
В рамках всероссийской акции «День трезвости» в Областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова с учащимися старших классов школы № 35 провели беседу представители Пензенской духовной семинарии. Школьникам объяснили, как злоупотребление алкоголем воздействует на здоровье и будущую жизнь человека. Опирались, в том числе и на Священное Писание.
В рамках всероссийской акции «День трезвости» в Областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова с учащимися старших классов школы № 35 провели беседу представители Пензенской духовной семинарии.
Школьникам объяснили, как злоупотребление алкоголем воздействует на здоровье и будущую жизнь человека. Опирались, в том числе и на Священное Писание.
Новость: Петр Голубев 13 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru