В Лермонтовке представители Пензенской духовной семинарии провели беседу с учащимися старших классов средней школы № 35

В рамках всероссийской акции «День трезвости» в Областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова с учащимися старших классов школы № 35 провели беседу представители Пензенской духовной семинарии. Школьникам объяснили, как злоупотребление алкоголем воздействует на здоровье и будущую жизнь человека. Опирались, в том числе и на Священное Писание.

Новость: Петр Голубев 13 2017