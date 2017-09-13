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Пензенские школьники примут участие в новом проекте «Культурная суббота»
Сегодня в Пензе
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В Пензенской области начинается реализация образовательного проекта «Культурная суббота». Основными задачами образовательного проекта «Культурная суббота» являются систематизация представлений учащихся о Пензенской области как значимой части всемирного и российского историко-культурного наследия; расширение представлений школьников о деятельности по сохранению природы и культуры Сурского края; воспитание бережного отношения к памятникам прошлого. Один раз в месяц, по субботам, для школьников региона будут проводиться интегрированные уроки в различных учреждениях культуры, организовываться образовательные экскурсии, походы, поездки по родному краю.
В Пензенской области начинается реализация образовательного проекта «Культурная суббота».
Основными задачами образовательного проекта «Культурная суббота» являются систематизация представлений учащихся о Пензенской области как значимой части всемирного и российского историко-культурного наследия; расширение представлений школьников о деятельности по сохранению природы и культуры Сурского края; воспитание бережного отношения к памятникам прошлого.
Один раз в месяц, по субботам, для школьников региона будут проводиться интегрированные уроки в различных учреждениях культуры, организовываться образовательные экскурсии, походы, поездки по родному краю.
Новость: Петр Голубев 13 2017
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