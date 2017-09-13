Пензенские школьники примут участие в новом проекте «Культурная суббота»

В Пензенской области начинается реализация образовательного проекта «Культурная суббота».

Основными задачами образовательного проекта «Культурная суббота» являются систематизация представлений учащихся о Пензенской области как значимой части всемирного и российского историко-культурного наследия; расширение представлений школьников о деятельности по сохранению природы и культуры Сурского края; воспитание бережного отношения к памятникам прошлого.

Один раз в месяц, по субботам, для школьников региона будут проводиться интегрированные уроки в различных учреждениях культуры, организовываться образовательные экскурсии, походы, поездки по родному краю.