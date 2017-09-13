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 Среда, 13 сентября 2017
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В Кузнецке на базе творческого центра «Родина» прошли XVIII традиционные соревнования на Кубок города по греко-римской борьбе
Сегодня в Пензе
 

В Кузнецке на базе творческого центра «Родина» прошли XVIII традиционные соревнования на Кубок города по греко-римской борьбе среди учащейся молодёжи, посвященные памяти тренера Ивана Дмитриевича Атякина.

В турнире приняли участие команды всех учебных заведений города Кузнецка, а также из Пензы, Кузнецкого и Неверкинского районов. Двадцать команд и свыше 300 борцов оспаривали переходящий командный кубок и шестнадцать комплектов наград в личном зачёте.

В результате трёх дневной борьбы победителем стала дружная команда средней школы № 14 имени 354 стрелковой дивизии – прошлогодний обладатель кубка. Всего одно очко уступила ей команда средней школы № 16. В тройку призёров вошла команда гимназии № 1.

В десятку сильнейших попали коллективы лицея № 21, спортклубы Пензы и Неверкино, средних школ № 2, № 4, № 17 и кузнецкий многопрофильный  колледж.

Выпускник кузнецкой школы борьбы первый  заместитель начальника Куйбышевской железной дороги, сын тренера Дмитрий Атякин учредил призы лучшим борцам турнира. 

Лучшим судьёй соревнований признан Константин Салкевич.

Продолжается набор юношей 8-12 лет в группы начальной подготовки. Ждём будущих чемпионов в зале борьбы ТЦ «Родина» ежедневно с 15.00 для бесплатных занятий олимпийским видом борьбы.

П.К. Лопатинский, старший тренер по спортивной борьбе.

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