В социальном учреждении прошло занятие по повышению компьютерной грамотности

2017-09-13

Журнал «Телесемь» выступил партнером Спартакиады трудовых коллективов

2017-09-13

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы

2017-09-13

Молодые предприниматели подпишут соглашение о сотрудничестве в рамках федерального проекта

2017-09-13

В Казани в минувшие выходные прошел всероссийский турнир по фехтованию «Золотая осень»

2017-09-13

Стартовал ежегодный конкурс

2017-09-13

В Пензе пройдет "Кросс нации"

2017-09-13

Общероссийская Этнографо-Археологическая Экспедиция совместно с группой исследователей разработала проект

2017-09-13

Социальная политика

2017-09-13

Новое поколение выбирает греко-римскую борьбу

2017-09-13

Один раз в месяц, по субботам, для школьников региона будут проводиться интегрированные уроки в различных учреждениях культуры

2017-09-13

В рамках всероссийской акции «День трезвости»

2017-09-13

Пензенскую область представили руководители компаний, производящих продукты питания и сопутствующие товары

2017-09-13

С гражданами пожилого возраста и инвалидами провели разъяснительную работу по вопросам получения социальных услуг на дому и в стационарном учреждении

2017-09-13

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует

2017-09-13