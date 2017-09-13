Общероссийская Этнографо-Археологическая Экспедиция совместно с группой исследователей разработала проект «Городища России и мира».

В нём расскажут о местах древнейших поселений Пензенской и соседних областей, причинах и способах их образования и их исторической судьбе.

Цель проекта - объединить обрывочные и разрозненные знания и информацию о Городищах России и СНГ.