|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Городища России и мира»
Сегодня в Пензе
|
Общероссийская Этнографо-Археологическая Экспедиция совместно с группой исследователей разработала проект «Городища России и мира». В нём расскажут о местах древнейших поселений Пензенской и соседних областей, причинах и способах их образования и их исторической судьбе. Цель проекта - объединить обрывочные и разрозненные знания и информацию о Городищах России и СНГ.
Общероссийская Этнографо-Археологическая Экспедиция совместно с группой исследователей разработала проект «Городища России и мира».
В нём расскажут о местах древнейших поселений Пензенской и соседних областей, причинах и способах их образования и их исторической судьбе.
Цель проекта - объединить обрывочные и разрозненные знания и информацию о Городищах России и СНГ.
Новость: Петр Голубев 13 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru