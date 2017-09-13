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На старт, внимание, марш!
Сегодня в Пензе
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В администрации города Пензы прошла пресс-конференция, приуроченная к пятнадцатому Всероссийскому дню бега. «Кросс нации» стал одним из самых массовых спортивных мероприятий в нашей стране. Не отстает и Сурский край. Из года в год все больше людей участвует в забеге.
«Мы заявили в этом году 7 тысяч участников. Приглашаем всех жителей города и области. В первую очередь я обращаюсь к родителям, чтобы они сделали своим детям своеобразную прививку здорового образа жизни», - отметил первый заместитель Министра физической культуры и спорта Пензенской области, Владимир Жучков.
Откроют «Кросс нации» самые юные спортсмены, которых ждет дистанция протяженностью 2017 метров. Следом побегут мужчины и женщины, среди которых будут и профессиональные спортсмены. Им предстоит преодолеть по 5, 6, 8 и 12 километров.
«Что касается регламента соревнований, он традиционен. В 8:00 начнут работать пункты регистрации участников. Кто не успел получить нагрудный номер заранее в своих учреждениях, смогут сделать это с 8:00 до 9:30. При себе необходимо иметь справку о медицинском допуске», - рассказал Владимир Антонов, директор МБУ ДО ДЮСШ №6 города Пензы.
Маршрут пролегает по улице Окружной, Карпинского, дороге-дублеру улицы Окружной и Олимпийской аллее. Движение будет перекрыто с 8:00 до 13:30.
«Будет перекрыта улица окружная, от улицы Курской до улицы Карпинского. Общественный транспорт перестанет там ходить в 9 утра», - подчеркнула заместитель начальника отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации города Пензы, Лилия Корабельщикова.
Откроется праздник в 9:50, а спустя 5 минут будет дан старт первого забега.
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