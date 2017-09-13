«Лучший бухгалтер России 2017»

Мероприятие призвано повысить профессиональное мастерство и качество работы специалистов данной сферы, престиж и общественную значимость бухгалтерской профессии.

Конкурс включает три номинации: «Лучший бухгалтер по бухгалтерскому учету в коммерческих организациях», «Лучший бухгалтер по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях», «Лучший молодой бухгалтер» (для студентов).

Организатором выступает Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России при поддержке правительства Пензенской области, администрации Пензы, Пензенской ассоциации профессиональных бухгалтеров и аудиторов, компании «Пенза-Информ» (правовая система «ГАРАНТ»).

Конкурс проходит с 12 сентября по 15 октября 2017 года в форме электронного тестирования на бесплатной основе.

Зарегистрироваться в качестве участника и пройти тестирование возможно на сайте Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России http://www.ipbr.org/.

Церемония награждения победителей состоится на ежегодном конгрессе бухгалтеров и аудиторов России в ноябре 2017 года в Москве. Лучшие представители данной профессии будут награждены почетными дипломами и ценными подарками.

В рамках всероссийского конкурса среди участников из Пензенской области пройдет региональный конкурс «Бухгалтер года». Чествование его победителей также намечено провести в ноябре 2017 года.

По вопросам участия в конкурсе следует обращаться в Пензенскую ассоциацию профессиональных бухгалтеров и аудиторов по телефонам 8 (8412) 25-03-24, 8 (927) 375-03-24.