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«Лучший бухгалтер России 2017»
Сегодня в Пензе
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Мероприятие призвано повысить профессиональное мастерство и качество работы специалистов данной сферы, престиж и общественную значимость бухгалтерской профессии. Конкурс включает три номинации: «Лучший бухгалтер по бухгалтерскому учету в коммерческих организациях», «Лучший бухгалтер по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях», «Лучший молодой бухгалтер» (для студентов). Организатором выступает Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России при поддержке правительства Пензенской области, администрации Пензы, Пензенской ассоциации профессиональных бухгалтеров и аудиторов, компании «Пенза-Информ» (правовая система «ГАРАНТ»). Конкурс проходит с 12 сентября по 15 октября 2017 года в форме электронного тестирования на бесплатной основе. Зарегистрироваться в качестве участника и пройти тестирование возможно на сайте Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России http://www.ipbr.org/. Церемония награждения победителей состоится на ежегодном конгрессе бухгалтеров и аудиторов России в ноябре 2017 года в Москве. Лучшие представители данной профессии будут награждены почетными дипломами и ценными подарками. В рамках всероссийского конкурса среди участников из Пензенской области пройдет региональный конкурс «Бухгалтер года». Чествование его победителей также намечено провести в ноябре 2017 года. По вопросам участия в конкурсе следует обращаться в Пензенскую ассоциацию профессиональных бухгалтеров и аудиторов по телефонам 8 (8412) 25-03-24, 8 (927) 375-03-24.
Мероприятие призвано повысить профессиональное мастерство и качество работы специалистов данной сферы, престиж и общественную значимость бухгалтерской профессии.
Конкурс включает три номинации: «Лучший бухгалтер по бухгалтерскому учету в коммерческих организациях», «Лучший бухгалтер по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях», «Лучший молодой бухгалтер» (для студентов).
Организатором выступает Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России при поддержке правительства Пензенской области, администрации Пензы, Пензенской ассоциации профессиональных бухгалтеров и аудиторов, компании «Пенза-Информ» (правовая система «ГАРАНТ»).
Конкурс проходит с 12 сентября по 15 октября 2017 года в форме электронного тестирования на бесплатной основе.
Зарегистрироваться в качестве участника и пройти тестирование возможно на сайте Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России http://www.ipbr.org/.
Церемония награждения победителей состоится на ежегодном конгрессе бухгалтеров и аудиторов России в ноябре 2017 года в Москве. Лучшие представители данной профессии будут награждены почетными дипломами и ценными подарками.
В рамках всероссийского конкурса среди участников из Пензенской области пройдет региональный конкурс «Бухгалтер года». Чествование его победителей также намечено провести в ноябре 2017 года.
По вопросам участия в конкурсе следует обращаться в Пензенскую ассоциацию профессиональных бухгалтеров и аудиторов по телефонам 8 (8412) 25-03-24, 8 (927) 375-03-24.
Новость: Правительство Пензенской области 13 2017
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