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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 13 сентября 2017
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Пензенская саблистка заняла третье место на всероссийском турнире по фехтованию
Сегодня в Пензе
 

В Казани в минувшие выходные прошел всероссийский турнир по фехтованию «Золотая осень» среди юношей и девушек 2003 года рождения и младше.

Пензенскую область на турнире представляла юная спортсменка, воспитанница  ГБУ  ПО «Комплексная СШОР» Милена Сергеева. В личном первенстве она стала бронзовым призером соревнований по фехтованию на саблях (всего 67 участниц).  Тренер Ю. Райкин. Первое место заняла Вероника Булукова (Москва). Второе место - Софья Захарова (Москва).

 

Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 13 2017
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