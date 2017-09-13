Пензенская саблистка заняла третье место на всероссийском турнире по фехтованию

В Казани в минувшие выходные прошел всероссийский турнир по фехтованию «Золотая осень» среди юношей и девушек 2003 года рождения и младше.

Пензенскую область на турнире представляла юная спортсменка, воспитанница ГБУ ПО «Комплексная СШОР» Милена Сергеева. В личном первенстве она стала бронзовым призером соревнований по фехтованию на саблях (всего 67 участниц). Тренер Ю. Райкин. Первое место заняла Вероника Булукова (Москва). Второе место - Софья Захарова (Москва).