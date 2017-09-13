Рабочая встреча в рамках реализации федерального проекта «Ты - предприниматель» пройдет 14 сентября в 16.30 в здании Бизнес-инкубатора (ул. Володарского, 2). Участниками мероприятия станут представители Министерств экономического развития и образования Пензенской области, регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», молодые предприниматели - выпускники профессиональных образовательных организаций, Уполномоченный по правам предпринимателей Карим Кузахметов. В рамках встречи будут обсуждаться основные механизмы реализации проекта.

Также состоится подписание рабочего соглашения с Уполномоченным по правам предпринимателей Пензенской области. Целью соглашения станет правовое сопровождение по вопросам защиты прав и законных интересов молодежного предпринимательства, с использованием имеющихся у них правовых, информационных, аналитических ресурсов.