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«Ты - предприниматель»
Сегодня в Пензе
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Рабочая встреча в рамках реализации федерального проекта «Ты - предприниматель» пройдет 14 сентября в 16.30 в здании Бизнес-инкубатора (ул. Володарского, 2). Участниками мероприятия станут представители Министерств экономического развития и образования Пензенской области, регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», молодые предприниматели - выпускники профессиональных образовательных организаций, Уполномоченный по правам предпринимателей Карим Кузахметов. В рамках встречи будут обсуждаться основные механизмы реализации проекта. Также состоится подписание рабочего соглашения с Уполномоченным по правам предпринимателей Пензенской области. Целью соглашения станет правовое сопровождение по вопросам защиты прав и законных интересов молодежного предпринимательства, с использованием имеющихся у них правовых, информационных, аналитических ресурсов.
Рабочая встреча в рамках реализации федерального проекта «Ты - предприниматель» пройдет 14 сентября в 16.30 в здании Бизнес-инкубатора (ул. Володарского, 2). Участниками мероприятия станут представители Министерств экономического развития и образования Пензенской области, регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», молодые предприниматели - выпускники профессиональных образовательных организаций, Уполномоченный по правам предпринимателей Карим Кузахметов. В рамках встречи будут обсуждаться основные механизмы реализации проекта.
Также состоится подписание рабочего соглашения с Уполномоченным по правам предпринимателей Пензенской области. Целью соглашения станет правовое сопровождение по вопросам защиты прав и законных интересов молодежного предпринимательства, с использованием имеющихся у них правовых, информационных, аналитических ресурсов.
Новость: Министерство образования Пензенской области 13 2017
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