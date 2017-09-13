В Кузнецком районе обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти

Кузнецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 08 сентября 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение по факту обнаружения около села Комаровка Кузнецкого района тела мужчины с признаками насильственной смерти.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что трое жителей Кузнецкого района 1991, 1992 и 1997 годов рождения употребляли совместно спиртное, после чего вызвали такси для поездки. В ходе конфликта с таксистом злоумышленники нанесли потерпевшему удары в область головы и грудной клетки, после чего оставили потерпевшего в лесном массиве близ села Комаровка. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Благодаря совместной работе следователей и сотрудников полиции в кратчайшее время задержан подозреваемый 1997 года рождения. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Подозреваемые Сурков Арслан Мянсурович 06.01.1991 года рождения и Давыдов Ринат Рафикович 21.10.1992 года рождения в рамках расследования следственными органами Следственного комитета России по Пензенской области уголовного дела объявлены в розыск.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.