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В Кузнецком районе обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти
Сегодня в Пензе
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Кузнецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По данным следствия, 08 сентября 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение по факту обнаружения около села Комаровка Кузнецкого района тела мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что трое жителей Кузнецкого района 1991, 1992 и 1997 годов рождения употребляли совместно спиртное, после чего вызвали такси для поездки. В ходе конфликта с таксистом злоумышленники нанесли потерпевшему удары в область головы и грудной клетки, после чего оставили потерпевшего в лесном массиве близ села Комаровка. От полученных травм мужчина скончался на месте. Благодаря совместной работе следователей и сотрудников полиции в кратчайшее время задержан подозреваемый 1997 года рождения. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемые Сурков Арслан Мянсурович 06.01.1991 года рождения и Давыдов Ринат Рафикович 21.10.1992 года рождения в рамках расследования следственными органами Следственного комитета России по Пензенской области уголовного дела объявлены в розыск. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Кузнецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По данным следствия, 08 сентября 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение по факту обнаружения около села Комаровка Кузнецкого района тела мужчины с признаками насильственной смерти.
В ходе первоначальных следственных действий установлено, что трое жителей Кузнецкого района 1991, 1992 и 1997 годов рождения употребляли совместно спиртное, после чего вызвали такси для поездки. В ходе конфликта с таксистом злоумышленники нанесли потерпевшему удары в область головы и грудной клетки, после чего оставили потерпевшего в лесном массиве близ села Комаровка. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Благодаря совместной работе следователей и сотрудников полиции в кратчайшее время задержан подозреваемый 1997 года рождения. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Подозреваемые Сурков Арслан Мянсурович 06.01.1991 года рождения и Давыдов Ринат Рафикович 21.10.1992 года рождения в рамках расследования следственными органами Следственного комитета России по Пензенской области уголовного дела объявлены в розыск.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 13 2017
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