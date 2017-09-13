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Спартакиада с «Телесемь»
Сегодня в Пензе
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Призы не только для победителей, но и для всех участников спортивного состязания. Журнал «Телесемь» выступил информационным партнером Спартакиады трудовых коллективов Пензенской области и в очередной раз порадовал горожан разнообразными подарками.
«Журнал Телесемь, совместно с нашими партнерами, принимает участие в Спартакиаде трудовых коллективов Пензенской области. Многие участники получат подарки. Сегодня мы будем дарить торт, наборы сладостей, подарочные сертификаты и многое другое», - рассказала Ольга Теребилкина, бренд-менеджер журнала «Телесемь».
Спортсменов ждали и другие презенты. Вкусные - кисломолочные продукты, пельмени от местных производителей, и полезные - косметика, призовые сертификаты на строительные и медицинские услуги.
«Мы сегодня выступаем в роли партнеров. По итогам все желающие смогут приобрести журнал Телесемь, прочитать о сегодняшнем мероприятии. Фото и видеоотчеты можно будет найти в группе журнала в Одноклассниках», - отметила Ольга Теребилкина.
Организаторы акции говорят, что такая акция не последняя. Еженедельник обещает вновь порадовать пензенцев приятными сюрпризами. За информацией следите на страницах журнала.
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