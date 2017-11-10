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В сельхозпредприятиях Белинского района проведена обработка озимых культур от мышевидных грызунов
Сегодня в Пензе
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Обследованы посевы озимой пшеницы сорта Скипетр, Московская 39, Московская 40, Мера в ТНВ им. Димитрова на площади 600 га, в ООО «Студёновское» на площади 1800 га и в ООО «НПО «Белинское» на площади 2000 гектаров. По результатам обследования в ТНВ им. Димитрова и ООО «Студёновское» на площади 600 га и в НПО «Белинское» на площади 320 га плотность заселения мышевидными грызунами составляла свыше 30 жилых нор на гектар, что требовало проведения защитных мероприятий. Специалисты хозяйства применили зерновую приманку на основе препарата изоцин. Приманка разложена на площади 920 га.
Обследованы посевы озимой пшеницы сорта Скипетр, Московская 39, Московская 40, Мера в ТНВ им. Димитрова на площади 600 га, в ООО «Студёновское» на площади 1800 га и в ООО «НПО «Белинское» на площади 2000 гектаров. По результатам обследования в ТНВ им. Димитрова и ООО «Студёновское» на площади 600 га и в НПО «Белинское» на площади 320 га плотность заселения мышевидными грызунами составляла свыше 30 жилых нор на гектар, что требовало проведения защитных мероприятий.
Специалисты хозяйства применили зерновую приманку на основе препарата изоцин. Приманка разложена на площади 920 га.
Новость: Администрация Белинского района 10 ноября 2017
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