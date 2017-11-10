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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 13 ноября 2017
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В сельхозпредприятиях Белинского района проведена обработка озимых культур от мышевидных грызунов
Сегодня в Пензе
 

Обследованы посевы озимой пшеницы сорта Скипетр, Московская 39, Московская 40, Мера в ТНВ им. Димитрова на площади 600 га, в ООО «Студёновское» на площади 1800 га и в ООО «НПО «Белинское» на площади 2000 гектаров. По результатам обследования в ТНВ им. Димитрова и ООО «Студёновское» на площади 600 га и в НПО «Белинское» на площади 320 га плотность заселения мышевидными грызунами составляла свыше 30 жилых нор на гектар, что требовало проведения защитных мероприятий.

Специалисты хозяйства применили зерновую приманку на основе препарата изоцин. Приманка разложена на площади 920 га.

Новость: Администрация Белинского района 10 ноября 2017
2017-11-11
Состоялся матч между командами «Зенит»(Пенза) – «Химик»(Новомосковск) на стадионе «Первомайский»
 Мероприятие проходило в рамках Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ
 
2017-11-11
Глава администрации города Виктор Кувайцев провел очередное выездное рабочее совещание на стадионе «Зенит»
 Виктор Кувайцев вместе с присутствующими оценил ход строительно-монтажных работ на спортивном комплексе
 
2017-11-11
Виктор Кувайцев провел объезд городских территорий
 В связи с планируемым открытием крупных объектов строительства в областном центре
 
2017-11-10
Ваша служба и опасна, и трудна!
Пензенских полицейских поздравили с профессиональным праздником
 
2017-11-10
Пензу посетил Глава МЧС России
Владимиру Пучкову доложили о готовности Пензенской области к зиме
 
2017-11-10
Многообразие традиций народов Сурского края
В Пензе состоялся фестиваль национальных автономий
 
2017-11-10
Закружились в танце
В Пензе прошел межрегиональный турнир по танцевальному спорту «Стиль осени»
 
2017-11-10
В помощь спортсменам
В Центре спортивной медицины применяют современные способы лечения
 
2017-11-10
С возвращением!
Пензенские кадеты вернулись с Парада Памяти
 
2017-11-10
Юбилейная дата
Пензенская школа профессионального музыкального образования отметила свое 135- летие
 
2017-11-10
Снова вместе!
В Пензе состоялась встреча ветеранов Комсомола
 
2017-11-10
Вот и закончились осенние каникулы, и для школьников начались учебные будни
 Урок поэзии с Владимиром Юраковым
 
2017-11-10
С Днём Полиции!
Начальник Пензенского ЛО МВД России на транспорте Дмитрий Раков поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником
 
2017-11-10
Административная комиссия Наровчатского района провела рейд на территории райцентра
 В ходе рейда выдано пять уведомлений об устранении нарушений
 
2017-11-10
В Вадинском районе подведены итоги работы отрасли животноводства за 10 месяцев 2017 года
 Ставится задача на 2017 год по увеличению поголовья КРС, молочной и мясной продуктивности
 

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