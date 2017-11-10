В Иссинском районе прошел открытый турнир по мини-футболу

В физкультурно-оздоровительном комплексе "Исса" текущего года собрались молодежные команды Иссинского района для участия в открытом турнире ДЮСШ по мини-футболу, посвященном Дню народного единства. Директор спортшколы Юлия Маркина при открытии соревнований поздравила спортсменов и зрителей с государственным праздником и пожелала участникам удачной игры и победы сильнейшим.

Футболистов поддержала созданная недавно группа черлидеров "Classic girls". Активные и спортивные иссинские девушки во главе с лидером Александрой Клочковой исполнили зажигательный танец под песню "На первом месте".

Любителей футбола набралось довольно много: это обучающиеся и выпускники ДЮСШ, представители учащейся и работающей молодежи Иссы, Маяка и Каменного Брода.

Всего состоялось десять матчей, итоги которых были непредсказуемыми. В лидеры неожиданно выбилась команда "Северный флот" (капитан Дмитрий Сивцов), немного опередив тоже сильную сборную "Тосно" (капитан Михаил Большаков). Оба соперника в связи с одинаковой суммой очков претендовали на победу, однако по правилам данного турнира в таком случае учитывалась наибольшая разница между забитыми и пропущенными мячами. Третье место в упорной борьбе завоевала "Спарта" (капитан Дмитрий Кузнецов).

Призеры награждены грамотами от спортивной школы. Команды за 1 и 2 места получили также ценные призы от спонсора - руководителя СПК "Салмовка" Владимира Денисова.

Команды "Исса" и "Маяк" отмечены грамотами за активное участие.

Лучшими футболистами были признаны опытные игроки - нападающий Дмитрий Сивцов и вратарь Максим Федько, а также новичок соревнований по мини-футболу - защитник Роман Шихов. Ребятам вручили грамоты в соответствующих номинациях.

Методист спортшколы Мария Белянчикова отмечает: "Футбол на протяжении последних нескольких лет пользуется особой популярностью среди подростков и молодежи Иссинского района. На спортплощадке при ДЮСШ в теплое время года и в ФОКе "Исса" регулярно по вечерам тренируются футболисты разного возраста. Наряду с иссинцами погонять мяч иногда приезжают и жители Булычевского, Каменнобродского сельсоветов, бывают дети и взрослые из других городов, приехавшие к своим родственникам в Иссу. В этом году впервые были организованы занятия целой группы из Украинцева.

Все турниры, первенства и чемпионаты никогда не страдают малочисленностью участников и проходят с большим спортивным азартом.

Самых активных и результативных обучающихся отделения мини-футбола ДЮСШ по итогам 2016-2017 учебного года мы поощрили грамотами. Это Ярослав Фомичев, Сергей Чебураев, Никита Буянов, Алексей Хрипунов, Данила Кокленков, Анатолий Куликов, Максим Федько, Артем Чебураев, Денис Кулясов, Дмитрий Сивцов, Алексей Глухов, Дмитрий Кузнецов, Максим Жузлов, Никита Губанов и Никита Лапшин. Ведь отличившимся ребятам приятно хотя бы что-то получить за свои старания и хорошие успехи".

В предстоящую субботу в ФОКе снова запланированы футбольные матчи, на этот раз - Первенство Иссинского района по мини-футболу среди учащихся общеобразовательных организаций.