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Пензенская область – на втором месте в ПФО и на восьмом месте в РФ по валовому сбору сахарной свеклы
Сегодня в Пензе
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В Пензенской области выработано 155 тыс. тонн сахара. Данный производственный показатель на 10 тыс. тонн превышает показатель 2016 года. На отчетную дату сельскохозяйственными товаропроизводителями накопано 2,023 млн тонн сахарной свеклы. Средняя урожайность сахарной свеклы в Пензенском регионе составила 399 ц/га. Пензенская область находится на втором месте по показателям валового сбора и урожайности сахарной свеклы среди субъектов Приволжского федерального округа, уступая только Республике Татарстан. Также регион занимает восьмое место среди субъектов России по валовому сбору сахарной свеклы. На отчетную дату в Пензенской области процент уборки данной сельхозкультуры составляет 85%.
В Пензенской области выработано 155 тыс. тонн сахара. Данный производственный показатель на 10 тыс. тонн превышает показатель 2016 года. На отчетную дату сельскохозяйственными товаропроизводителями накопано 2,023 млн тонн сахарной свеклы. Средняя урожайность сахарной свеклы в Пензенском регионе составила 399 ц/га.
Пензенская область находится на втором месте по показателям валового сбора и урожайности сахарной свеклы среди субъектов Приволжского федерального округа, уступая только Республике Татарстан. Также регион занимает восьмое место среди субъектов России по валовому сбору сахарной свеклы.
На отчетную дату в Пензенской области процент уборки данной сельхозкультуры составляет 85%.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 10 ноября 2017
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