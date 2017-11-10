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В с. Подгорное Башмаковского района проведен очередной рейд по благоустройству территории
Сегодня в Пензе
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В рейде приняли участие: и.о.главы администрации Подгорнского сельсовета Александр Рязанцев, специалист администрации Подгорнского сельсовета Лариса Моисеева представители администрации района и административной комиссии. В ходе рейда составлены протоколы об административном правонарушении по ст.3.3 «Нарушение требований к содержанию нежилых зданий, сооружений и объектов, не являющихся объектами капитального строительства» Закона Пензенской области от 02.04.2008 №1506-ЗПО «Кодекса Пензенской области об административных правонарушениях» и выдано 4 предписания на устранения недостатков со сроками исполнения.
В рейде приняли участие: и.о.главы администрации Подгорнского сельсовета Александр Рязанцев, специалист администрации Подгорнского сельсовета Лариса Моисеева представители администрации района и административной комиссии.
В ходе рейда составлены протоколы об административном правонарушении по ст.3.3 «Нарушение требований к содержанию нежилых зданий, сооружений и объектов, не являющихся объектами капитального строительства» Закона Пензенской области от 02.04.2008 №1506-ЗПО «Кодекса Пензенской области об административных правонарушениях» и выдано 4 предписания на устранения недостатков со сроками исполнения.
Новость: Администрация Башмаковского района 10 ноября 2017
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