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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 13 ноября 2017
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В с. Подгорное Башмаковского района проведен очередной рейд по благоустройству территории
Сегодня в Пензе
 

В рейде приняли участие: и.о.главы администрации Подгорнского сельсовета Александр Рязанцев, специалист администрации Подгорнского сельсовета Лариса Моисеева представители администрации района и административной комиссии.

В ходе рейда составлены протоколы об административном правонарушении по ст.3.3 «Нарушение требований к содержанию нежилых зданий, сооружений и объектов, не являющихся объектами капитального строительства» Закона Пензенской области от 02.04.2008 №1506-ЗПО «Кодекса Пензенской области об административных правонарушениях» и выдано 4 предписания на устранения недостатков со сроками исполнения.

Новость: Администрация Башмаковского района 10 ноября 2017
2017-11-11
Состоялся матч между командами «Зенит»(Пенза) – «Химик»(Новомосковск) на стадионе «Первомайский»
 Мероприятие проходило в рамках Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ
 
2017-11-11
Глава администрации города Виктор Кувайцев провел очередное выездное рабочее совещание на стадионе «Зенит»
 Виктор Кувайцев вместе с присутствующими оценил ход строительно-монтажных работ на спортивном комплексе
 
2017-11-11
Виктор Кувайцев провел объезд городских территорий
 В связи с планируемым открытием крупных объектов строительства в областном центре
 
2017-11-10
Ваша служба и опасна, и трудна!
Пензенских полицейских поздравили с профессиональным праздником
 
2017-11-10
Пензу посетил Глава МЧС России
Владимиру Пучкову доложили о готовности Пензенской области к зиме
 
2017-11-10
Многообразие традиций народов Сурского края
В Пензе состоялся фестиваль национальных автономий
 
2017-11-10
Закружились в танце
В Пензе прошел межрегиональный турнир по танцевальному спорту «Стиль осени»
 
2017-11-10
В помощь спортсменам
В Центре спортивной медицины применяют современные способы лечения
 
2017-11-10
С возвращением!
Пензенские кадеты вернулись с Парада Памяти
 
2017-11-10
Юбилейная дата
Пензенская школа профессионального музыкального образования отметила свое 135- летие
 
2017-11-10
Снова вместе!
В Пензе состоялась встреча ветеранов Комсомола
 
2017-11-10
Вот и закончились осенние каникулы, и для школьников начались учебные будни
 Урок поэзии с Владимиром Юраковым
 
2017-11-10
С Днём Полиции!
Начальник Пензенского ЛО МВД России на транспорте Дмитрий Раков поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником
 
2017-11-10
Административная комиссия Наровчатского района провела рейд на территории райцентра
 В ходе рейда выдано пять уведомлений об устранении нарушений
 
2017-11-10
В Вадинском районе подведены итоги работы отрасли животноводства за 10 месяцев 2017 года
 Ставится задача на 2017 год по увеличению поголовья КРС, молочной и мясной продуктивности
 

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